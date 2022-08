Preise für kommende Samsung-Klapphandys durchgesickert

(Quelle: "91mobiles")

5. August 2022 - Samsungs Neuauflage des Galaxy Z Fold wird ab 1799 Euro in den Verkauf kommen, das neue Galaxy Z Flip ab 1109 Euro. Diese Preise zumindest werden im Vorfeld der Vorstellung am 10. August von Leakern genannt.

Für den 10. August hat Samsung zu einem Unpacked-Event geladen, an dem der Hersteller neue, faltbare Smartphones vorstellen wird – namentlich das Galaxy Z Fold 4 und das Galaxy Z Flip 4. Ebenfalls erwartet wird die Galaxy Watch 5 in verschiedenen Versionen. Nun sind die Preise der Produkte bereits durchgesickert – zumindest, wenn man dem Leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks; via " Winfuture ") glaubt, der sich wie es scheint auf einen französischen Händler beruft.Demnach soll das Galaxy Z Fold 4 mit 256 GB Speicher 1799 und mit 512 GB Speicher 1919 Euro kosten. Für das Galaxy Z Flip 4 werden mit 128 GB Speicher 1109 Euro und mit 256 GB 1169 Euro fällig. Die 40-Millimeter-Version der Galaxy Watch 5 soll 299 Euro mit Bluetooth und 349 Euro als 4G-Version kosten. Die 44-Millimeter-Variante der Uhr kommt für 329 respektive 379 Euro in den Verkauf, und die 45 Millimeter grosse Pro-Version kostet 469 beziehungsweise 499 Euro.Bereits vor Wochenfrist sind über den bekannten Leaker Eve Blass die Designs der neuen Klapp-Handys durchgesickert , wobei sich die neuen Foldables kaum von ihren Vorgängern unterscheiden. Zumindest darf man davon ausgehen, dass Samsung an den Spezifikationen der Geräte geschraubt hat. Die Rede ist von einem Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, besseren Akkus und Kameras und mehr Speicher sowie Displays mit 120 Hz. Und mit grosser Wahrscheinlichkeit wird Samsung auch weiter am Klappmechanismus getüftelt haben. (mw)