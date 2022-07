Erste Details der 5. Generation der Samsung-Galaxy-Z-Reihe geleakt

(Quelle: Samsung)

18. Juli 2022 - Einem Bericht zufolge sind erste Informationen zum Galaxy Z Fold 5 und Z Flip 5 durchgesickert. Darunter sind nicht nur technische Daten, sondern auch die Absatzerwartungen von Samsung.

Noch bevor Samsung die Gelegenheit erhalten hat, die 4. Generation seiner faltbaren Smartphones, sprich das Galaxy Z Fold 4 und Z Flip 4, vorzustellen, sollen bereits erste Details zur fünften Generation der Smartphones durchgesickert sein. So berichtet "Mspoweruser" unter Berufung auf "Etnews", dass das Z Fold 5 rückseitig mit drei Kameras ausgestattet sein wird, wobei die Hauptkamera mit 50 Megapixeln auflösen soll. Die Frontkamera werde derweil mit 12 Megapixeln aufwarten, wobei hier noch Anpassungen vorgenommen werden könnten. Im Innern beider Smartphones soll ein Snapdragon 8+ Gen 2 Chip arbeiten.Schenkt man dem Bericht Glauben, so erwartet Samsung , in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres insgesamt 10 Millionen Einheiten der beiden Smartphone-Modelle absetzen zu können. Dabei sollen 8 Millionen des Z Flip 5 verschifft werden, während beim Z Fold 5 mit 2 Millionen verkauften Einheiten gerechnet wird. Zum Vergleich: Die Absatzzahlen für das Galaxy Z Flip 4 und das Z Fold 4 werden auf 15 Millionen Einheiten geschätzt. (af)