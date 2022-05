Leak: Neue Designer-App von Microsoft

Kommentare

Donnerstag, 19. Mai 2022 Marco Hüsler

Microsoft und seine Apps… Ein stetiges Kommen und gehen… Statt mal die bereits bestehenden Apps wie Fotos, Paint, Auschneiden & Skizzieren etc. zu was auszubauen was man brauchen kann… Ich will nicht 100 Apps due wenig können sondern wenige Apps die brauchbar und universell einsetzbar sind…





Neuen Kommentar erfassen