Samsung verwandelt Smartphones in Barcode-Scanner

(Quelle: Samsung)

2. Juni 2022 - Knox Capture macht aus ausgewählten Smartphones mobile Barcode-Scanner. Die App von Samsung erübrige damit ein Zweitgerät und spare Kosten.

Mit Knox Capture präsentiert Samsung eine App, mit der sich das Smartphone in einen Barcode-Scanner verwandeln lässt. Die softwarebasierte Datenerfassungslösung ist laut Hersteller für diverse Wirtschaftszweige wie beispielsweise Logistik, Detailhandel und das Gesundheitswesen geeignet, ersetzt ein Zweitgerät und spart Kosten. Weiter soll die App auch durch ihre Einfachheit überzeugen: Mittels App können unterschiedliche Barcode-Typen wie 1D-Barcodes oder 2D-Barcodes per Kamera eingescannt werden – mit Mutli-Scan-Modi sei es zudem möglich, mehrere Objekte auf einmal zu scannen. Schwierige Bedingungen wie schlechte Lichtverhältnisse oder ungünstige Winkel stellen gemäss Samsung kein Hindernis dar. Die Verarbeitung der Daten geschieht vollständig auf dem Gerät.Knox Capture soll ausserdem für Anforderungen von Unternehmen gerüstet sein: Über das Samsung Knox Service Plugin lasse sich die Barcode-Erfassung von der IT-Administration für sämtliche Geräte einrichten. Die App wird dabei über den Managed Google Play Account installiert und über das Enterprise Mobility Management können die entsprechenden Profile der Mitarbeiter angelegt werden. So verfügen die jeweiligen Smartphones und Tablets über identische Einstellungen. Weiter bietet Samsung gewerblichen Kunden in Partnerschaft mit Koamtac und Proglove professionelle Lösungen rund um das Thema Scanning an. Lizenzen können über Knox-Vertragspartner bestellt werden. (rf)