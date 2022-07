Das nächste Galaxy kommt am 10. August

(Quelle: Samsung)

20. Juli 2022 - Samsung dürfte am 10. August neue Falthandys vorstellen – der Termin für den nächsten Galaxy-Unpacked-Event steht jedenfalls fest.

Samsung hat soeben den nächsten Galaxy-Unpacked-Event auf den 10. Augst 2022 angekündigt. Die virtuelle Veranstaltung steht unter dem Motto «Unfold Your World», was auf die Ankündigung neuer Foldables schliessen lässt. Entsprechende Gerüchte kursieren bereits lebhaft. Samsung selbst will am Event präsentieren, "wie das Unternehmen Konventionen überwindet und die Tür zu einem neuen mobilen Samsung Galaxy Erlebnis öffnet." Galaxy Unpacked lässt sich am 10. August ab 15 Uhr Schweizer Lokalzeit auf Samsung.ch und über den Youtube-Kanal von Samsung verfolgen. (ubi)