Pixel 8 Pro mit besseren Kameras und Fieberthermometer

13. Juni 2023 - Ziemlich detaillierten Leaks zufolge wird Googles Pixel-8-Serie einen neuen, grösseren Kamerasensor erhalten, die Pro-Variante zudem eine neue Weitwinkelkamera und einen Sensor für berührungslose Temperaturmessungen.





Sowohl die Pro- wie auch die Basis-Variante des Pixel 8 sollen einen grösseren Kamerasensor erhalten, der mehr Licht einfängt und so für hellere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen sowie kürzere Verschlusszeiten zur Reduzierung von Unschärfe sorgt. Zudem wird der neue Sensor zusammen mit dem neuen Tensor G3 Prozessor angeblich auch die Aufnahme von Videos mit 8K-Auflösung bei 30 Frames pro Sekunde ermöglichen.

Es dauert noch ein Weilchen, bis Google voraussichtlich im Herbst sein neues Smartphone-Flaggschiff Pixel 8 vorstellen wird. Nun sind jedoch bereits erste sehr detaillierte Informationen zum Kamera-System sowie entsprechenden Funktionen des Nachfolgers der Pixel-7-Serie (Bild) durchgesickert. Stammen sollen die Angaben, die "Android Authority" veröffentlicht hat , von einer Quelle innerhalb von Google.

Ferner soll das Pixel 8 Pro eine Weitwinkelkamera mit einer deutlich höheren Auflösung von 64 Megapixel erhalten, während sowohl die Telefotokamera als auch die Selfie-Kamera voraussichtlich identisch bleiben. Dafür gibt es offenbar noch einen zusätzlichen, neuen Sensor, der den Autofokus verbessern soll.



Gleichzeitig gibt "Android Authority" auch Auskunft über ein bereits durchgesickertes, neues Feature des Pixel 8 Pro, nämlich dessen Infrarot-Thermometer. Dabei soll es sich nicht etwa um eine Kamera-Ergänzung handeln, womit man so etwas wie eine Wärmebildkamera erhalten würde. Dieser neue Sensor wird in erster Linie für hochpräzise berührungslose Temperaturmessungen eingesetzt werden, also beispielsweise als Fieberthermometer, heisst es. (mv)