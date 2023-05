Google-App entleert Pixel-Akku

(Quelle: Google)

16. Mai 2023 - Ein Update der Google App soll bewirken, dass sich der Akku von Pixel-Smartphones über Gebühr schnell entleert und das Gerät unangenehm warm wird.

Google hat anlässlich des allgemeinen Mai-2023-Updates per 12. Mai 2023 auch seine Google-App für Android aktualisiert, was nun ausgerechnet auf den hauseigenen Pixel-Smartphones unangenehme Folgen mit sich bringt. Pixel-User berichten in Googles Pixel-Hilfeforum und auf Reddit davon, dass sich seit dem Update der Akku extrem schnell leert und sich das Gerät stark erwärmt. In mehreren Fällen kam nicht einmal mehr die drahtlose Aufladung gegen den Akkuverbrauch an.Das Problem tritt auf Pixel-Smartphones der Serien 6 und 7 auf, und zwar unmittelbar nach dem Update der Google-App. Allein daran kann es aber offenbar nicht liegen, denn auch nach einem Zurücksetzen auf einen Stand vor dem 12. Mai entlädt sich die Batterie weiterhin in hohem Tempo. Google hat bisher nichts zu dem Bug verlauten lassen, und auch anderweitig ist keine Lösung für den ärgerlichen Fehler bekannt. (ubi)