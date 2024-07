Apple integriert Google Gemini, kehrt Meta den Rücken

Apple soll an der Integration des Google-Chatbots Gemini arbeiten und diese kommenden Herbst vorstellen. Wie der in aller Regel gut informierte "Bloomberg"-Journalist Mark Gurman berichtet , soll die Zusammenarbeit mit dem Suchriesen gemeinsam mit dem Start von Apple Intelligence verkündet werden. Ebenfalls für möglich hält er eine weitere Zusammenarbeit mit dem KI-Unternehmen Anthropic.Hintergrund ist die unlängst vorgestellte KI-Plattform Apple Intelligence, die in sämtlichen aktuellen Apple-Betriebssystemen Einzug halten wird. Viele Anfragen an Apple Intelligence sollen direkt auf den Geräten selbst verarbeitet werden, wenn das lokale KI-Modell aber ansteht, soll ein externer Dienst übernehmen. Zur Vorstellung von Apple Intelligence wurde vorerst nur die Zusammenarbeit mit OpenAI (Integration von ChatGPT) vorgestellt, jedoch hiess es auch, dass es nicht dabei bleiben soll und weitere KI-Anbieter dazukommen werden, um den Nutzern die Wahl zu geben.Nicht mehr im Rennen für eine Integration in Apple Intelligence sei derweil Meta . Die Gespräche über die Integration der Meta-KI Llama hätten im März zwar stattgefunden, Apple habe letztlich jedoch "null Interesse", Metas Services zu integrieren, so Gurman. Zum einen glaube Apple schlicht und einfach, dass Google und Anthropic bessere Produkte anbieten, zweitens könnte Metas durch Apple wiederholt kritisierte Datenschutzpolitik ebenfalls eine Rolle spielen. (win)