Gemini in Messages App wird für alle Android-Modelle verfügbar

Der native Zugang zum KI-Chatbot Gemini in der Google Messages App ist nun nicht mehr ausschliesslich den Pixel-Geräten von Google selber oder den Galaxy-Modellen von Samsung vorbehalten, wie aus einer aktualisierten Support-Page von Google hervorgeht . Voraussetzung für die Nutzung der KI, welche innerhalb der Messages App beispielsweise für das Verfassen von Entwürfen oder Antworten aufgerufen werden kann, ist ein beliebiges Android-Smartphone mit mindestens 6 GB RAM – diese Anforderung schliesst auch Geräte mit ein, die nicht brandaktuell sind. Weiter muss die Systemsprache auf Englisch eingestellt, die Google Messages App auf dem neusten Stand und die Einstellung RCS Chats (Rich Communication Services) aktiviert sein.Der Haken an der ganzen Sache ist jedoch, dass sich europäische und Schweizer User einmal mehr hinten anstellen müssen, da Gemini für diese Länder noch nicht in der Messages App implementiert ist. Google nennt kein Datum für die Einführung hierzulande, sondern schreibt lediglich, dass man hart daran arbeite, die native Verfügbarkeit von Gemini in der Messages App auf weitere Länder auszuweiten. Somit bleibt hierzulande nur der Umweg über die Gemini-App, welche Google kürzlich lanciert hat ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (dok)