Gemini 1.5 Pro und Gemini 1.5 Flash sind allgemein verfügbar

Mitte Mai hat Google anlässlich der diesjährigen I/O-Hauskonferenz Vorschauversionen des stark verbesserten KI-Modells Gemini 1.5 Pro wie auch des neuen Modells Gemini 1.5 Flash vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Bei letzterem handelt es sich um eine kleinere, dafür schnellere Variante.Wie Google jetzt via Blog Post bekannt gibt, sind Gemini 1.5 Pro wie auch 1.5 Flash per sofort via die browserbasierte KI-Entwicklungsumgebung AI Studio allgemein verfügbar. Weiter heisst es, bei Gemini 1.5 Flash handle es sich um das bis anhin schnellste und kosteneffizienteste Modell für Aufgaben mit hohen Volumen. Man habe hier deshalb auch die Limite auf 1000 Anfragen pro Minute angehoben und die Limite pro Tag aufgehoben.Dazu hat Google die Gemini-API-Verrechnung vorgestellt. Entwicklern, denen die kostenlos bereitgestellte Rate nicht genügt, können neu gegen Bezahlung höhere Nutzungsraten aktivieren.