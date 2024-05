Google stattet Plus-Chromebooks mit KI-Funktionen aus

Google verpasst seiner seit Ende 2023 erhältlichen Notebook-Reihe Chromebook Plus ("Swiss IT Magazine" berichtete ) ein KI-Update und integriert Gemini in ChromeOS. Der Chatbot ist auf den Geräten nun Teil des Homescreens und lässt sich über ein entsprechendes Icon aufrufen. Im Einsatz ist dabei das kostenlose Modell Gemini 1.0 Pro. Für neue Chromebook Plus-Nutzer ist zudem Google One AI Premium zumindest für zwölf Monate kostenfrei. Das umfasst Gemini Advanced, 2 TB Storage sowie Gemini in Docs, Sheets, Gmail und anderen Anwendungen. Anschliessend bittet der Anbieter jedoch zur Kasse.Google integriert aber auch einige gänzlich konstenlose KI-Funktionen in die Chromebooks. Unter anderem bewirbt der Digitalriese Help me write. Die Funktion unterstützt über einen Rechtsklick bei der Optimierung von Texten oder generiert Text komplett neu auf Basis von Prompts – im Browser sowie in Anwendungen. Vorerst funktioniert das aber nur auf Englisch, ab dem dritten Quartal soll auch Deutsch zur Verfügung stehen.