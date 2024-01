Google rollt ChromeOS 120 aus

Kurz nach der stabilen Version von Chrome für den Desktop rollt Google auch ChromeOS 120 aus.Zwar gibt es die Möglichkeit, virtuelle Desktops unter ChromeOS zu verwenden, schon länger, doch nun wird die Anwendung nutzerfreundlicher. Wohl auch, um die Funktion bekannter zu machen, gibt es neu einen prominenten Button in der Navigationsleiste, wie "9to5Google" berichtet (engl.). Mit dem Namen der aktuellen Gruppierung kann man per Links-/Rechts-Pfeilen (erscheinen beim Hovern), rasch zwischen den (virtuellen) Desktops wechseln. Die Funktion lässt sich bei Nichtgebrauch auch ausblenden. Bei ChromeOS Flex (121.0.6167.40) auf einem Gerät der Autorin wurde dieser Button übrigens noch nicht angezeigt.Die Funktion Nearby Share kennen Android-Nutzerinnen und -Nutzer schon länger. Nearby Share Self Share akzeptiert nun auf Chromebooks automatisch Übertragungen zwischen Geräten. Voraussetzung ist, dass alle im selben Google-Konto angemeldet sind. Dann wird eine Übertragung selbst dann akzeptiert, wenn der Bildschirm des Chromebooks ausgeschaltet ist.Ausserdem gibt es mehr Details zu installierten Apps. Unter Einstellungen/Apps wird ein neuer Abschnitt "App-Details" angezeigt. Dort ist vermerkt, ob es sich um eine Android-App, eine Chrome-App oder eine Web-App handelt und wie sie installiert wurde (zum Beispiel vorinstalliert oder via Play Store etc.).Last but not Least gibt es eine neue Seite namens "Tasten anpassen". Diese ist in den Geräte-Einstellungen via "Tastatur" zu finden. Für Fans von Tastenkürzeln: Sie können für jede Aktion ein Tatenkürzel auswählen, sei dies Löschen, Site nach unten/oben, Ende, Home oder um für die Tasten F11/F12 vordefinierte Tastenkombis zu aktivieren/verwenden et cetera.Ausserdem rollt Google ab sofort die Version 121.0.6167.40 für alle unterstützen Chromebooks und PCs/Macs, die ChromeOS Flex installiert haben, wie das Unternehmen in den Chrome-Releases (engl.) mitteilt. Chrome OS Flex ist eine kostenlose Variante des Google-Betriebssystems, das sich auf allen Computern, beispielsweise auf alten PCs oder Macs installieren und ihnen wieder neues Leben einhauchen lässt. Mehr zu ChromeOS Flex finden Sie hier . (cma)