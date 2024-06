Neue Features für Googles Pixel-Portfolio

Feature Drop für Googles Pixel-Geräte: In den kommenden Wochen spendiert Google verschiedenen Pixel-Gadgets neue Funktionen. So gibt es das On-Device-KI-Modell Gemini Nano als Entwickler-Option per sofort für die Smartphones Pixel 8 sowie Pixel 8a. Bis anhin gab es Gemnini Nano nur auf dem Pixel 8 Pro. Neu ermöglicht Gemini das Zusammenfassen von Audioaufnahmen direkt auf dem Gerät, wobei die Namen der Sprechenden automatisch erkannt und innerhalb des Transkripts den Stimmen zugeordnet werden, wie Google verspricht. Das funktioniert aktuell allerdings nur auf Englisch. Weiter können die drei Smartphones Pixel 8, 8a und 8 Pro via USB-C-Kabel nun mit einem grossen Bildschirm, etwa dem Computer-Screen, verbunden werden, um Inhalte darzustellen. Die Funktion "Mein Gerät finden" soll neu zudem auch dann funktionieren, wenn das verlorene Gerät ausgeschaltet und der Akku leer ist. Die Kamera der Pixel-Phones soll neu den besten Moment einer Aufnahme in HDR+ automatisch erkennen, wenn der Auslöser gedrückt wird. Und es ist möglich, dass der Nutzer manuell auswählt, welche Kameralinse er verwenden möchte. Nicht zuletzt gibt es im Anrufprotokoll der Pixel-Phones neu die Möglichkeit, bei einer unbekannten Nummer diese direkt via Google zu suchen, um sie zu identifizieren.