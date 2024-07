Googles Gemini analysiert ungefragt Dokumente

Vor einiger Zeit hat Google seinen KI-Assistenten Gemini als Sidebar in Google Docs, Google Drive & Co. integriert. Nutzer sollen damit Dokumente analysieren und zusammenfassen sowie Ratschläge einholen können. Gemini geht dabei aber offenbar zu weit, wie X-User Kevin Bankston feststellen musste : Ein Steuerdokument wurde ungefragt zusammengefasst, obwohl sie über die Option Google Workspace Extension standardmässig als privat markiert beziehungsweise nicht für die Analyse durch Gemini freigegeben waren."Neowin" konnte das Problem in einem Test bestätigen . Auch dabei war die Workspace Extension deaktiviert, aber Gemini konnte munter auf alle Dateien in Google Drive zugreifen. Google wollte dazu nichts Näheres sagen und empfahl, die Workspace-Labs-Funktionen generell auszuschalten, damit Gemini keinen unbefugten Zugriff mehr erhält. (ubi)