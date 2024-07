Google-Konkurrenz: OpenAI testet KI-Suchmaschine SearchGPT

OpenAI arbeitet an SearchGPT, ein Prototyp einer KI-Suchmaschine. Aktuell testet das Unternehmen das Tool in einer kleinen Gruppe aus Nutzern und Publishern, um erstes Feedback zu erhalten, wie es im eigenen Blog heisst. In Zukunft soll die Funktion dann direkt in ChatGPT integriert werden.SearchGPT soll nicht nur Links zu relevanten Seiten liefern, sondern grundsätzliche Antworten/Informationen zu Suchanfragen sowie die Möglichkeit bieten, Folgefragen zu stellen, ähnlich einer natürlichen Konversation. Ergebnisse werden dabei jederzeit mit Hinweisen beziehungsweise Links zur Quelle der jeweiligen Information versehen sein. Grundsätzlich verspricht OpenAI eine enge Zusammenarbeit mit den Content-Lieferanten – und will damit sicher auch Kritikern zuvorkommen, die den bisherigen Umgang des Unternehmens mit frei zugänglichen Daten im Rahmen des Trainings von KI-Modellen monierten.Die SearchGPT- Ankündigung dürfte vor allem bei Google für Unruhe sorgen. Gerade der Zugriff auf Echtzeitdaten aus dem Internet würde das OpenAI-Angebot zu einem starken Konkurrenten für die aktuell marktführende Suchmaschine machen. (sta)