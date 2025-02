Musk bietet knapp 100 Milliarden Dollar für OpenAI

Neuer Coup von Tech-Milliardär und Präsidenten-Flüsterer Elon Musk: Zusammen mit einer Investorengruppe soll die Übernahme von OpenAI angestrebt werden – für 97,4 Milliarden Dollar. Ein entsprechendes Angebot sei an den Verwaltungsrat von OpenAI eingereicht worden, schreibt das " Wall Street Journal " unter Berufung auf Elon Musks Anwalt Marc Toberoff. Dieser hat der Zeitung auch eine Erklärung von Musk übergeben, in der es heisst: "Es ist an der Zeit, dass OpenAI zu der Open-Source- und sicherheitsorientierten Kraft für das Gute zurückkehrt, die sie einst war. Wir werden dafür sorgen, dass das passiert." Am Übernahmeangebot ist auch Elon Musks aktuelle KI-Firma xAI beteiligt. Diese soll – sollte die Übernahme tatsächlich klappen – dann mit OpenAI verschmolzen werden, ist dem Zeitungsbericht zu entnehmen.OpenAI-Boss Sam Altman liess es sich nicht nehmen, auf das Angebot zu reagieren, und schrieb via Musks Kurznachrichtenplattform X (vormals Twitter) an Elon Musk gewandt: "Nein danke, aber wir würden sonst Twitter für 9,74 Milliarden Dollar kaufen, wenn du möchtest." An seine Mitarbeitenden gerichtet soll Altman via Slack ausserdem erklärt haben: "Unsere Struktur stellt sicher, dass kein Einzelner die Kontrolle über OpenAI übernehmen kann. Das sind Taktiken, die versuchen, uns zu schwächen, weil wir grosse Fortschritte machen."