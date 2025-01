Von 'Project Stargate' soll nur OpenAI profitieren

US-Präsident Donald Trump hat "Project Stargate", den Bau einer 500 Milliarden US-Dollar schweren KI-Infrastruktur in Texas, als herausragende KI-Initiative seiner zweiten Amtsperiode angekündigt – obwohl gar keine staatlichen US-Gelder im Spiel sind. Die Investitionen sollen von Oracle, Softbank, Nvidia, dem Investmentfonds MGX aus den Vereingten Arabischen Emiraten sowie OpenAI gestemmt werden.Jetzt wurde laut einem Artikel der "Financial Times" (Paywall) bekannt, dass das gewaltige Rechenzentrum wohl nur OpenAI zugute kommen soll: "Es ist nicht die Absicht, ein Rechenzentrumsanbieter für die Welt zu werden, sondern für OpenAI", soll eine Quelle geäussert haben. Weiter schreib die Zeitung, dass es weder für die Finanzierung noch für die Umsetzung schon konkrete Pläne gebe. Wann und wie genau "Project Stargate" also zur Realität wird, steht noch in den Sternen. (ubi)