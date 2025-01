US-Geschäft von Tiktok könnte an Elon Musk verkauft werden

Im Frühling letzten Jahres hat die US-Regierung das sogenannte Tiktok-Gesetz verabschiedet . Aufgrund dieses Gesetzes hatte Bytedance, der chinesische Besitzer von Tiktok , 270 Tage Zeit, einen Käufer für das US-Geschäft von Tiktok zu finden – eine Frist, die am 19. Januar nun ausläuft. Hintergrund des erzwungenen Verkaufs ist die Auffassung der US-Regierung, dass Tiktok von der chinesischen Regierung dazu verwendet wird, sich Zugriff auf die Nutzerdaten der US-Tiktoker zu verschaffen.Wie nun " Bloomberg " (Paywall) berichtet, soll die chinesische Regierung den Verkauf des US-Tiktok-Geschäfts an Elon Musk in Erwägung ziehen. Wie "Bloomberg" unter Verweis auf mehrere, nicht namentlich genannte Quellen schreibt, könnte Tiktok im Besitz Musks dann zusammen mit X (vormals Twitter und ebenfalls im Besitz des Tech-Milliardärs) betrieben werden.Das Ziel von Bytedance soll es allerdings nach wie vor sein, die Sperrung von Tiktok in den USA auch ohne Besitzerwechsel des US-Geschäfts zu verhindern. Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte bereits den Wunsch geäussert, dass der Termin für die Sperrung respektive den Verkauf aufgeschoben wird, um eine Lösung für Tiktok in den USA zu finden. Gemäss " BBC " soll Tiktok den Bloomberg-Bericht über einen Verkauf von Tiktok an Donald Trumps "First Buddy" Elon Musk als pure Fiktion zurückgewiesen haben. (mw)