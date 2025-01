USA investieren 500 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur

Mehrere Grössen der US-Tech-Branche haben zusammen mit US-Präsident Donald Trump das Projekt Stargate vorgestellt. Dieses zielt auf einen massiven Ausbau der Datacenter-Infrastruktur für Künstliche Intelligenz in den USA ab und hat ein Volumen von insgesamt 500 Milliarden Dollar, 100 Milliarden sollen zum Start zur Verfügung stehen.Mit an Bord sind an diesem Punkt die Initiatoren OpenAI Oracle , der japanische Konzern Softbank sowie MGX. Laut einem Statement von OpenAI unterstützen aber auch Arm, Microsoft und Nvidia als Technologiepartner.Bei der Vorstellung des Projektes waren Softbank-Chef Masayoshi Son, OpenAI-CEO Sam Altman und Oracle-Gründer Larry Ellison im Weissen Haus anwesend. Altman pries Stargarte dabei als wichtigstes Projekt dieser Ära und bedankte sich bei US-Präsident Donald Trump für die Unterstützung. "Dieses Projekt wird nicht nur die Reindustrialisierung der Vereinigten Staaten unterstützen, sondern auch eine strategische Fähigkeit zum Schutz der nationalen Sicherheit Amerikas und seiner Verbündeten bieten", heisst es seitens OpenAI.Startpunkt des Projektes ist Texas, weitere Standorte über die gesamten USA verteilt sollen anschliessend folgen. Die Initiatoren gehen davon aus, dass das Vorhaben über 100'000 Arbeitsplätze schafft. (sta)