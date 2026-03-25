Kritische Lücke in vielen Schweizer Synology-Systemen

Auch schlüsselt Risikomonitor die Verteilung der Geräte sowie deren Update-Status nach den zwölf Gemeinden mit den meisten Synology-NAS im Land auf und zeigt, welche Orte besonders Update-faul sind. In Zürich, wo mit grossem Abstand die meisten Synology-NAS zu finden waren, sind rund 43 Prozent der Geräte auf neuestem Stand. Besser aufgestellt sind Lausanne, Bern, Basel, Luzern, Winterthur und Chur, wo auf 45 bis knapp 50 Prozent der Geräte eine der neuen, sicheren OS-Versionen aufgespielt wurde.Überraschend sind die beiden eher kleinen Gemeinden Uitikon und Oberwil in der Top-12-Liste mit den meisten Synology-Geräten zu finden. Und diese weisen laut der Untersuchung eine katastrophale Update-Quote auf: Während in Oberwil gerade einmal 1,73 Prozent der 867 NAS updated sind, sind in Uitikon nur 1,05 Prozent der 954 Netzwerkspeicher mit einem sicheren OS bestückt. Uitikon gehört damit sogar weltweit zu den Schlusslichtern. (win)