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Registry-Eingriff verhindert 4-GB-KI-Download bei Chrome
Quelle: Google

Registry-Eingriff verhindert 4-GB-KI-Download bei Chrome

Über eine Registry-Einstellung kann verhindert werden, dass der Chrome-Browser ein 4-GB-File für das lokale KI-Modell Gemini Nano auf dem Rechner speichert.
8. Mai 2026

     

Diese Woche wurde bekannt, dass Googles Chrome-Browser auf geeigneten Geräten ungefragt ein 4 GB grosses KI-Modell herunterlädt und lokal speichert ("Swiss IT Magazine" berichtete). Konkret geht es um die Datei weights.bin, die im Chrome-Verzeichnis OptGuideOnDeviceModel abgelegt wird und Daten für Googles lokales KI-Modell Gemini Nano enthält.

Wie jetzt "Neowin" berichtet, lässt sich dem Verhalten mit einem einfachen Registry-Eingriff Einhalt gebieten, was sich insbesondere für User auszahlt, die auf die KI-Nutzung keinen Wert legen oder die an Speicherplatzmangel leiden.


So existiert in Microsofts Edge-Browser, der ebenfalls auf Chromium basiert, eine ähnliche Funktion, die sich allerdings via Gruppenrichtlinie oder Registry-Eingriff deaktivieren lässt. Da die beiden Browser auf derselben Architektur aufbauen, funktioniert der Eingriff auch in Chome und vermag auch da die KI-Downloads zu steuern.

Um in Chrome den Download zu deaktivieren, muss unter HKLM SOFTWARE Policies Google Chrome der Wert des Schlüssels "GenAILocalFoundationalModelSettings" auf 1 gesetzt werden. Die betreffende Edge-Einstellung findet sich unter HKLM SOFTWARE Policies Microsoft Edge. (rd)


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