Internet Archive erhält Standort in der Schweiz





Das Internet Archive umfasst über 90 Millionen digitalisierte Bücher, Dokumente, Fotos, Audio- und Videoaufnahmen sowie Softwareanwendungen. Internet Archive Switzerland ist nach Internet Archive Canada in Vancouver und Internet Archive Europe in Amsterdam die dritte unabhängige Organisation, die der Idee des freien Zugangs zu Wissen folgt.





Die Schweizer Stiftung will bestehende Bestände von Archive.org nutzen und mit spezifischen Schweizer Inhalten ergänzen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf KI-Modellen. In Zusammenarbeit mit der School of Computer Science der Universität St. Gallen sollen unter der Leitung von Prof. Damian Borth verfügbare und künftige KI-Modelle archiviert werden. Seit dem 5. Mai ist die Stiftung Internet Archive Switzerland mit Sitz in St. Gallen operativ tätig und ergänzt das internationale Internet Archive um eine Schweizer Organisation. Wie der Kanton St. Gallen mitteilt , gehört die gemeinnützige Stiftung zum Internet Archive, das vor 30 Jahren in San Francisco gegründet wurde und heute zu den bedeutendsten digitalen Archiven weltweit zählt.Das Internet Archive umfasst über 90 Millionen digitalisierte Bücher, Dokumente, Fotos, Audio- und Videoaufnahmen sowie Softwareanwendungen. Internet Archive Switzerland ist nach Internet Archive Canada in Vancouver und Internet Archive Europe in Amsterdam die dritte unabhängige Organisation, die der Idee des freien Zugangs zu Wissen folgt.Die Schweizer Stiftung will bestehende Bestände von Archive.org nutzen und mit spezifischen Schweizer Inhalten ergänzen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf KI-Modellen. In Zusammenarbeit mit der School of Computer Science der Universität St. Gallen sollen unter der Leitung von Prof. Damian Borth verfügbare und künftige KI-Modelle archiviert werden.

Daneben beschäftigt sich Internet Archive Switzerland mit Archiven, die weltweit gefährdet sind. Mit der Initiative "Endangered Archives" sollen Dokumente bewahrt werden, die etwa durch Kriege, politische Unruhen, wirtschaftlichen Druck oder Naturkatastrophen bedroht sind. In Zusammenarbeit mit der Unesco und weiteren Organisationen sollen solche Bestände in der Schweiz digital gesichert werden.



Zum Start wird Internet Archive Switzerland auch im Stiftsarchiv St. Gallen vorgestellt. Während des St. Gallen Symposiums vom 5. bis 10. Mai ist im Eingangsbereich des Stiftsarchivs eine Präsentation der neuen Stiftung zu sehen. (dow)

