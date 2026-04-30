Google Übersetzer mit neuer Aussprache-Funktion

Google feiert den 20. Geburtstag seines Übersetzungstools Google
Translate mit einer neuen Funktion, die allerdings derzeit hierzulande noch nicht angeboten wird. Das neue Feature ermöglicht es, einen Begriff richtig auszusprechen und die Aussprache via KI bewerten zu lassen.
Wie die Macher in einem Blog-Beitrag
erörtern, hilft das neue Feature dabei, ein Wort korrekt auszusprechen, indem das Mikrofon aktiviert und der User aufgefordert wird, die angezeigte Übersetzung auszusprechen. Daraufhin wird das Ergebnis von der Translate-KI beurteilt und der User wird darauf hingewiesen, wenn es an der Aussprache etwas zu bemängeln gibt. Um das Ganze zu trainieren, werden darüber hinaus auch Ausspracheübungen zur Verfügung gestellt.
Die neue Aussprache-Funktion wird per sofort allen US-amerikanischen Nutzern in den Sprachen Englisch, Spanisch, und Hindi zur Verfügung gestellt. Weitere Sprachen und Länder sollen demnächst folgen.
(rd)