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Google Übersetzer mit neuer Aussprache-Funktion
Quelle: Google

Google Übersetzer mit neuer Aussprache-Funktion

Das Übersetzungstool Google Translate stellt neu auch eine Funktion zur Verfügung, mit der sich die Aussprache von Wörtern üben lässt. Vorläufig steht das Feature aber erst in den USA zur Verfügung.
30. April 2026

     

Google feiert den 20. Geburtstag seines Übersetzungstools Google Translate mit einer neuen Funktion, die allerdings derzeit hierzulande noch nicht angeboten wird. Das neue Feature ermöglicht es, einen Begriff richtig auszusprechen und die Aussprache via KI bewerten zu lassen.

Wie die Macher in einem Blog-Beitrag erörtern, hilft das neue Feature dabei, ein Wort korrekt auszusprechen, indem das Mikrofon aktiviert und der User aufgefordert wird, die angezeigte Übersetzung auszusprechen. Daraufhin wird das Ergebnis von der Translate-KI beurteilt und der User wird darauf hingewiesen, wenn es an der Aussprache etwas zu bemängeln gibt. Um das Ganze zu trainieren, werden darüber hinaus auch Ausspracheübungen zur Verfügung gestellt.


Die neue Aussprache-Funktion wird per sofort allen US-amerikanischen Nutzern in den Sprachen Englisch, Spanisch, und Hindi zur Verfügung gestellt. Weitere Sprachen und Länder sollen demnächst folgen. (rd)


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