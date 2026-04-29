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Sinnloser Upselling-Knopf in Microsoft Teams für Unternehmen
Quelle: SITM

Sinnloser Upselling-Knopf in Microsoft Teams für Unternehmen

Wieder einmal schaltet Microsoft Werbung in einem eigenen Produkt, für das die Nutzer bereits beachtliche Lizenzkosten springen lassen. Die Absurdität beim aktuellen Beispiel in Teams ist aber durchaus bemerkenswert.
29. April 2026

     

Bei Unternehmenskunden ist in Teams ein neuer Button zu finden: Ganz oben rechts sitzt bei diesen nicht mehr das bekannte Menü mit den drei Punkten, hinter dem unter anderem Einstellungen und Hilfe untergebracht sind. Stattdessen prangt dort ein Button, der für den Kauf des Zusatzpakets Teams Premium für 10 Dollar pro Monat wirbt.

Das Verhalten zeigt sich, wenn Teams auf Vollbild vergrössert wird. Im kleineren Fenster sind nach wie vor die alten drei Punkte zu finden. Einmal mehr erlaubt sich Microsoft also, Eigenwerbung in eine Anwendung zu packen, für die der Kunde bereits bezahlt.


Funktional öffnet der Werbe-Button zwar weiterhin das gewohnte Menü, in dem sich dann ein weiterer Button für die Premium-Aktivierung findet (der dort schon länger prangt). Da die meisten Nutzer intuitiv aber wohl nicht auf den Werbebutton klicken, wenn sie eigentlich die Einstellungen suchen, ist Verwirrung vorprogrammiert.
Wahrlich absurd ist die Massnahme aber, weil der grösste Teil der Nutzer, die diesen Button sehen, nicht einmal befugt ist, die Entscheidung über den Kauf des Premium-Pakets zu treffen. Schliesslich liegt die Wahl der Software-Lizenzierung in aller Regel beim CIO oder der Geschäftsführung. Im besten Fall ignorieren die Nutzer den Button also, im schlechtesten Fall starten sie eine Testversion von Premium, für die offenbar kein Zahlungsmittel notwendig ist und die damit sofort startet.

Eine kurze Websuche zeigt ausserdem, dass das "Feature" alles andere als neu ist: So findet sich im Netz etwa ein Reddit-Thread eines Preview-Nutzers aus dem Herbst 2025, der sich über den Button beschwert. Das ausnahmslos schlechte Feedback zum Button ist in Redmond aber offenbar nicht angekommen.


Und als ob das alles noch nicht genug wäre, eine letzte schlechte Nachricht: Der Werbe-Button lässt sich laut dem entsprechenden Thread im Microsoft-Q&A-Forum nicht deaktivieren. "Wir können Ihre Situation sehr gut nachempfinden", schreibt dort Microsofts Forum-Moderator. Man solle doch bitte das Feedback-Formular nutzen. (win)


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