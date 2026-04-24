Microsoft bestätigt Remote-Desktop-Probleme nach Update

Mit den im Rahmen des April-Patchdays verteilten Updates für Windows 11 hat Microsoft
den Schutz vor Phishing-Angriffen bei der Nutzung des Remote-Desktop-Protokolls verbessert ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Nach dem Einspielen des kumulativen Updates KB5083769 wird beim Aufruf von RDP-Dateien eine Warnung eingeblendet, die vor dem Aufruf unbekannter Verbindungen warnt.
Wie es sich jetzt gezeigt hat, hat sich bei der Warnmeldung ein Fehler eingeschlichen. Wie "Neowin" meldet
, hat Microsoft mittlerweile bestätigt, dass die Warnung unter Umständen nicht korrekt dargestellt wird und sich die Buttons unter Umständen nicht anwählen lassen, um den Screen wegzuklicken. Allerdings macht sich das Problem nur dann bemerkbar, wenn mit mehreren Bildschirmen gearbeitet wird, bei denen unterschiedliche Skalierungseinstellungen gesetzt wurden. In diesen Fällen kann es passieren, dass sich im Warnfenster Texte überlappen oder Buttons verdeckt werden, was eine Interaktion erschwert.
Microsoft bietet als Zwischenlösung an, die Skalierung auf beiden Bildschirmen identisch einzustellen. Alternativ wird die Navigation im Warnfenster per Tastatur empfohlen, also per Tab-Taste zwischen den Elementen zu wechseln und diese per Leertaste zu aktivieren respektive zu deaktivieren.
(rd)