April-Patchday für Windows schliesst bekannte Sicherheitslücken

Erneut wurde der monatliche Patchday für Windows 10 und 11 veröffentlicht und hat neben zahlreichen Security Updates auch ein paar relevante Änderungen für Nutzer und Admins mit an Bord. Das kumulative Update gilt für Windows 11 25H2 und 24H2 (KB5083769). Windows-10-Geräte bekommen die Security-Updates nur noch, wenn sie am Programm für erweiterte Sicherheits-Updates (ESU) teilnehmen, das noch bis Oktober 2026 läuft.Geflickt wurde unter anderem ein Fehler in der Bitlocker-Wiederherstellung, die Einstellungen geben einen verbesserten Einblick in die Sicherheitszertifikate, die derzeit erneuert werden. Eingesehen werden können sie über die Windows-Sicherheits-App (Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit-> Windows-Sicherheit). Dazu gibt’s eine kleinere Verbesserung für die Datenübertragung im Netzwerk und verbesserten Schutz für Phishing-Angriffe über das Remode Desktop Protocoll (RDP).