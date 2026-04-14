Windows-11-Updates tagesgenau terminieren

Microsoft
testet in Windows Update ein neues Feature. Es soll Windows-11-Nutzern ermöglichen, den Zeitpunkt der Installation anstehender Updates auf einen bestimmten Tag zu legen. Bisher gab es für verzögerte Updates lediglich ein Dropdown-Menü, mit dem der Update-Vorgang um eine bis fünf Wochen in die Zukunft gelegt werden konnte – nur mit einer Windows-11-Pro- oder -Enterprise-Lizenz liess sich das Intervall auf bis zu ein Jahr verlängern. Die jetzt geplante Neuerung bewirkt, dass es künftig keine erzwungenen Windows-Updates mehr geben muss, wenn Nutzer es nicht wollen.
Die Neuerung wurde von X-User @phantomofearth entdeckt
und mit einem Screenshot belegt. Er schreibt dazu: "Der Button/das Dropdown-Menü werden durch einen Button für die Kalenderansicht ersetzt, über die man ein bestimmtes Datum auswählen kann, bis zu dem die Pause andauern soll (anstatt 1 Woche, 2 Wochen usw. und der Notwendigkeit, die Wiedergabe vorzeitig manuell fortzusetzen)." Der Screenshot stammt allerdings von einem Preview Build, der offiziell noch gar nicht ausgerollt wird – man solle angesichts der gezeigten Daten keine vorschnellen Annahmen tätigen, kommentiert @phantomofearth.
(ubi)