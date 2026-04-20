Endlosschleifen und Abstürze nach April-Patchday

Nach der Installation der Windows-Updates KB5083769 und KB5082052 von Microsofts letzte Woche veröffentlichen April-Patchday berichten Nutzer vermehrt von Problemen. Besonders lästig ist für manche Betroffenen ein sogenannter Death Loop: Das System startet immer wieder neu, bis die Installation eventuell einmal fertiggestellt wird. Ebenso unerwünscht ist eine Meldung, gemäss der der Bitlocker Recovery Key eingegeben werden muss. Ein betroffener Autor von "Windows Latest" musste diese Erfahrung mit zwei seiner PCs machen
. Insgesamt starteten die Systeme viermal, bis die Installation des Updates beendet war, und die einzelnen Phasen der Installation dauerten teils sehr lange. Bei anderen Nutzern tauchten immer wieder Fehlermeldungen wie 0x800736b3, 0x800f0991 oder 0x800f081f auf, und auf dem System eines Users liess sich das Update überhaupt nicht installieren, wie er auf Reddit berichtet
.
Microsoft hat die Probleme inzwischen bestätigt und seine Supportseiten entsprechend angepasst. Zu KB5083769
für Windows 11 25H2 und 24H2 heisst es: "Einige Geräte mit einer nicht empfohlenen BitLocker-Gruppenrichtlinie-Konfiguration sind möglicherweise erforderlich, um ihren BitLocker-Wiederherstellungsschlüssel beim ersten Neustart nach der Installation dieses Updates einzugeben." Das Problem taucht indes nur auf, wenn verschiedene Bedingungen erfüllt sind, die Microsoft
in dem Beitrag nennt. Im Fall von KB5082052
für Windows 11 23H2 gelten dieselben Voraussetzungen. Microsoft empfiehlt, entweder den Bitlocker Key einmal einzugeben, die fragliche Gruppenrichtlinie-Konfiguration vor der Installation des Updates zu entfernen oder das Rollback für bekannte Probleme (KIR) anzuwenden. Definitiv soll das Problem erst mit deinem kommenden Windows Update gelöst werden.
(ubi)