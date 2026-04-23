Effizienzmodus macht Teams auf PCs mit wenig Ressourcen schneller

Microsoft
arbeitet an einem neuen Efficiency Mode für das Kollaborationstool Teams, so ein Bericht
von «Bleeping Computer». Der Effizienzmodus soll dafür sorgen, dass Teams auf Rechnern mit schwacher CPU und wenig RAM flüssiger arbeitet. Wie der Softwarekonzern erklärt, handelt es sich dabei um eine leistungsoptimierte Funktion für Geräte mit begrenzten Hardware-Ressourcen. Der neue Modus soll die Reaktionszeit der App wie auch die Qualität von Besprechungen verbessern, indem die Ressourcennutzung an die Leistungsfähigkeit des Geräts angeglichen wird.
Der neue Effizienzmodus wird auf entsprechenden Rechnern standardmässig aktiviert, wobei eine Anzeige im Titelbalken der Teams-App darüber informiert. Ist der Modus aktiv, wird die Videoauflösung in Meetings dynamisch angepasst. Will man auf den neuen Modus verzichten, lässt sich dies über die Einstellungen festlegen. Der Rollout soll in den ersten Mai-Tagen für die Windows- und Mac-Desktop-Apps erfolgen und soll bis Mitte Monat abgeschlossen werden.
(rd)