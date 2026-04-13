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Teams: Audio künftig vor Meeting-Beitritt testbar
Quelle: Depositphotos

Teams: Audio künftig vor Meeting-Beitritt testbar

Ein neues Teams-Feature macht es bald möglich, die Qualität von Mikrofon und Lautsprecher schon vor dem Beitritt zu einem Meeting anhand einer Audioaufnahme ausgiebig zu testen.
13. April 2026

     

Die Microsoft 365 Roadmap enthält neben zahlreichen weiteren Einträgen ein fast schon kurioses Detail: Teams-Nutzer sollen im Mai 2026 die Möglichkeit erhalten, ihr Audio-Equipment, also Mikrofon und Lautsprecher respektive Headset, bereits vor dem Beitritt zu einem Meeting ausgiebig testen zu können. Bisher war dies nur eingeschränkt möglich, was in Meetings immer wieder zu peinlichen Momenten und Verzögerungen geführt hat.


Wörtlich kündigt Microsoft in der Roadmap an: „Bevor Sie auf dem Bildschirm vor dem Beitritt an einer Besprechung teilnehmen, können Sie Ihr Mikrofon und Ihre Lautsprecher testen, um sicherzustellen, dass andere Sie klar und deutlich hören können. Wählen Sie 'Mikrofon und Lautsprecher testen', um einen kurzen Audioclip aufzunehmen und wiederzugeben. So können Sie überprüfen, ob die richtigen Geräte ausgewählt sind und ob Sie gehört werden – und andere hören können –, sobald die Besprechung beginnt.“ Das neue Feature befindet sich derzeit in Entwicklung, der Rollout soll wie erwähnt im Mai 2026 beginnen. (ubi)


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