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Teams-Anmeldung: Künftig Bot-Erkennung statt Captchas
Quelle: Depositphotos

Teams-Anmeldung: Künftig Bot-Erkennung statt Captchas

Bei der Anwendung zu einem Teams-Meeting müssen sich Teilnehmer in Zukunft nicht mehr via Captcha verifizieren. Microsoft ersetzt Captcha durch ein automatisches Bot-Erkennungssystem.
30. März 2026

     

Bei der Anmeldung zu einem Teams-Meeting kann es bisher vorkommen, dass anonyme oder extrerne Teilnehmer via Captcha sicherstellen müssen, kein Bot zu sein – für betroffener Nutzer ein lästiger und störender Schritt. Ab August 2026 will Microsoft die Captcha-Verifizierung durch ein Bot-Erkennungssystem ablösen, das standardmässig aktiviert ist, und die User damit von der lästigen Captcha-Pflicht befreien. Wird ein Bot erkannt, muss der Organisator des Meetings den Zugang für den Bot explizit genehmigen.

Das Bot-Erkennungssystem soll schon vor dem Captcha-Aus verfügbar werden, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. Die Policy zur Verpflichtung zur Captcha-Verifizierung will Microsoft bereits Anfang Mai sperren, um zu verhindern, dass sie weiterhin aktiviert werden kann. Gegen Ende Juli wird die Policy aus der Powershell entfernt, Ende August steht sie dann auch im Teams Admin Center nicht mehr zur Verfügung. Die genauen Daten können sich je nach dem Release der Bot-Erkennung noch ändern.


Administratoren müssen aktuell nichts unternehmen, sollten aber neue Meetings überprüfen, sobald sie im Teams Admin Center ersichtlich sind. Microsoft empfiehlt darüber hinaus, dass die Standardeinstellung beibehalten wird, dass Bots durch den Meeting-Organisator genehmigt werden müssen. Weitere Informationen liefert Microsoft im Microsoft 365 Message Center (via merril.net). (ubi)


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