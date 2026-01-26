Microsoft erleichtert Zugang zu Teams-Premium-Features

Mit einer Lizenzänderung
per 1. April 2026 will Microsoft
einige Features, die bisher den Abonnenten der kostspieligeren Lizenzvarianten vorbehalten waren, einer grösseren Nutzerschaft zugänglich machen. Konkret geht es um das KI-gestützte Feature Places, das neu allen Nutzern zur Verfügung stehen soll, die mit Teams und Outlook arbeiten. Die Neuerung betrifft sowohl Places Finder für Informationen rund um Meetingräume samt Bildern und Grundrisse von Stockwerken als auch Places Explorer, mit dem sich Räume, Reservationen und Mitarbeitende auf einer Karte anzeigen lassen. In den Genuss des erweiterten Zugangs kommen Microsoft-365-Abonnenten ab Variante Business Basic, Outlook-365-Abonnenten mit einer Lizenz E1, E3 oder E5, Nutzer von Exchange Online sowie Inhaber weiterer Lizenzen von Teams, Microsoft 365 und Office 365.
Teams Shared Devices wird in Teams Shared Space umbenannt. Administratoren können auf dieser Basis Assets wie buchbare Arbeitsplätze, Teams Panel und Shared Spaces verwalten sowie ihre Umgebung mithilfe von Third Party APIs mit anderen Systemen integrieren. Webinars und Town Hall Meetings, die via Teams abgehalten werden und bisher nur Kunden mit Teams-Premium-Lizenz offenstanden, können nun auch von Teams-Enterprise-Abonnenten durchgeführt werden, standardmässig mit bis zu 3000 Teilnehmenden, erweiterbar bis zu 100'000.
