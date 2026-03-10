cnt
Angeblich 6 Millionen Sunrise-Kundendatensätze gestohlen
Quelle: Sunrise

Angeblich 6 Millionen Sunrise-Kundendatensätze gestohlen

Bei Sunrise sollen im Januar 2026 über 6 Millionen Datensätze mit teils sensiblen Kundeninformationen von Telefonnummern bis Zahlungsangaben gestohlen worden sein. Offiziell bestätigt sind diese Angaben allerdings nicht.
10. März 2026

     

Im Untergrundforum Breachforums.as wird eine Datenbank mit mehr als sechs Millionen Kundendatensätzen angeboten, die angeblich von Sunrise stammen, wie "spoofguard.io" berichtet. Der Breach ist demnach bereits im Januar 2026 erfolgt und wurde jetzt veröffentlicht. Als Angreifer wird ein Akteur namens Niphra genannt. Die gestohlenen Daten enthalten sensible Informationen wie Usernamen, Telefonnummern, Adressen, Angaben zu Abonnements sowie Zahlungsinformationen, Letzteres allerdings ohne Kreditkartennummern.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Echtheit der Informationen über diesen Datenverlust nicht bestätigt. Sunrise selbst hat keine entsprechende Mitteilung veröffentlicht. Der Umfang und die Art der genannten Daten lässt jedoch aufhorchen und hat in der Cybersecurity- und Privacy-Szene zu ernsthaften Diskussionen geführt, wie "spoofguard.io" erklärt. Es handle sich, falls diese Angaben zutreffen, um einen grossmassstäblichen Data Breach bei einem Telecom-Unternehmen, einer Branche, die aufgrund des Werts der gespeicherten Daten zunehmend gefährdet sei.


Wer vermutet, er könne von einem Datenverlust dieser Art betroffen sein, sollte die üblichen Vorsichtsmassnahmen ergreifen: Passwörter sofort wechseln, Multifaktor-Authentifizierung (MFA) aktivieren, die Aktivitäten auf dem betroffenen Konto überprüfen, bei verdächtigen Anrufen oder SMS Vorsicht walten lassen, die Rechnung regelmässig auf Ungereimtheiten überprüfen sowie in keinem Fall auf Links in unerwarteten E-Mails klicken. (ubi)


