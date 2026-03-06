cnt
Kostenpflichtige Premium-Version heisst Whatsapp Plus
Quelle: WABetaInfo/X

Dass Meta eine kostenpflichtige Premium-Version von Whatsapp in der Pipeline hat, ist bekannt. Jetzt sind erste Details durchgesickert; der Zusatznutzen der Premium-Version ist allerdings überschaubar.
6. März 2026

     

Ende Januar wurde bekannt, dass Meta an kostenpflichtigen Versionen seiner Social-Media-Plattformen Whatsapp, Instagram und Facebook arbeitet ("Swiss IT Magazine" berichtete). Zur Premium-Ausführung von WhatsApp sind jetzt erste Details durchgesickert, wie "Heise" mit Bezug auf einen X-Post von "WABetainfo" berichtet.

Gemäss der Meldung wird das kostenpflichtige Whatsapp-Abo die Bezeichnung "Whatsapp Plus" tragen und auf der Android- wie auch der iOS-Plattform verfügbar werden. Durch die Bezahlung einer monatlichen Gebühr in unbekannter Höhe sollen die Nutzer von neuen Möglichkeiten der Design-Anpassung wie auch von neuen Stickern und Klingeltönen profitieren. Zudem sollen sich bis zu 20 Chats für den schnellen Zugriff fixieren lassen, während heute bei deren drei das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Auch sollen Reaktionen auf Nachrichten immersiver und interaktiver werden, was auch immer darunter zu verstehen ist.


Wie viel Meta für Whatsapp Plus verlangen wird, ist ebenso wenig bekannt wie der voraussichtliche Markteinführungstermin. Zudem muss man sich fragen, ob die Anwenderschaft für die wenigen Zusatzfunktionen bereit ist, eine monatliche Gebühr zu bezahlen. Deutlich mehr Sinn würde es machen, die Plus-Version werbefrei zu halten, während man die Standardausführung mit Anzeigen zupflastert. (rd)


