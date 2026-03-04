Windows 12 soll noch 2026 vorgestellt werden

Wer sich nun freut, dass dank einer modularen Architektur auch sämtliche KI-Features ausgeklammert werden könnten, wird laut diesen ersten Informationen aber möglicherweise enttäuscht. KI soll in Windows 12 nämlich nicht als zusätzliches Feature implementiert werden, sondern Teil der Basis des OS werden. Statt selektiv in Features zum Einsatz zu kommen, soll Copilot also flächendeckend und tief in Windows 12 verankert werden.Wie schon bei Windows 11 wird Windows 12 voraussichtlich auch mit klaren Hardware-Anforderungen kommen. Vorausgesetzt wird dafür offenbar mindestens eine dedizierte NPU mit mindestens 40 TOPS Leistung.Als ungefährer Zeitpunkt für die offizielle Vorstellung wird der Herbst 2026 vermutet. Das würde auch gleich mit dem offiziellen Ende der erweiterten Sicherheits-Updates (ESU) für Windows 10 zusammenfallen. (win)