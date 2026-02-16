Micosoft zieht Preview-Update KB5077241 zurück

Microsoft
hat für Windows Insider im Release Preview Channel kürzlich das optionale Update KB5077241 für Windows 11 25H2 und 24H2 veröffentlicht, wie "Deskmodder.de" meldet
. Nach dem Aufspielen des Updates ändern sich die Buildnummern des Betriebssystems demnach auf 26200.7899 respektive 26100.7899. Zu den Neuerungen gehört die Funktion Resume Apps from Android Phone on Windows 11 PC: Aktivitäten aus einer Android-App auf dem Smartphone lassen sich nahtlos auf dem PC weiterführen. Weitere Verbesserungen und Neuerungen betreffen die Windows MIDI Services, den Narrator und die Settings App. Darüber hinaus lässt sich die Sicherheitsfunktion Smart App Control neu je nach Wunsch aktivieren oder deaktivieren.
Inzwischen hat der Hersteller das Vorschau-Update offenbar wieder zurückgezogen, es wird nicht mehr via Windows Update verteilt und nicht mehr im Insider Blog erwähnt. Die Neuerungen von KB5077241 dürften somit erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder für Insider bereitgestellt werden (eventuell am vierten Dienstag im Februar) und noch später in einem der üblichen kumulativen Updates enthalten sein, zum Beispiel am März-Patchday.
(ubi)