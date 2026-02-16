cnt
Micosoft zieht Preview-Update KB5077241 zurück
Quelle: Depositphotos

Micosoft zieht Preview-Update KB5077241 zurück

Kurz nach der Publikation am 12. Februar 2026 hat Microsoft das optionale Vorschau-Update KB5077241 für Windows 11 wieder zurückgezogen. Die Neuerungen dürften später in einem kumulativen Update erscheinen.
16. Februar 2026

     

Microsoft hat für Windows Insider im Release Preview Channel kürzlich das optionale Update KB5077241 für Windows 11 25H2 und 24H2 veröffentlicht, wie "Deskmodder.de" meldet. Nach dem Aufspielen des Updates ändern sich die Buildnummern des Betriebssystems demnach auf 26200.7899 respektive 26100.7899. Zu den Neuerungen gehört die Funktion Resume Apps from Android Phone on Windows 11 PC: Aktivitäten aus einer Android-App auf dem Smartphone lassen sich nahtlos auf dem PC weiterführen. Weitere Verbesserungen und Neuerungen betreffen die Windows MIDI Services, den Narrator und die Settings App. Darüber hinaus lässt sich die Sicherheitsfunktion Smart App Control neu je nach Wunsch aktivieren oder deaktivieren.


Inzwischen hat der Hersteller das Vorschau-Update offenbar wieder zurückgezogen, es wird nicht mehr via Windows Update verteilt und nicht mehr im Insider Blog erwähnt. Die Neuerungen von KB5077241 dürften somit erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder für Insider bereitgestellt werden (eventuell am vierten Dienstag im Februar) und noch später in einem der üblichen kumulativen Updates enthalten sein, zum Beispiel am März-Patchday. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Windows-11-Februar-Update kann für Bootschleife sorgen

 13. Februar 2026 - Nach dem Aufspielen des jüngsten Windows-11-Update berichten einzelne Nutzer offenbar von Bootschleifen beim Systemstart und weiteren Problemen.

Windows 11: Verschiebbare Taskleiste soll zurückkehren

 13. Februar 2026 - Schon ab Sommer soll sich die Taskbar in Windows 11 alternativ auch seitlich oder am oberen Rand des Displays platzieren lassen, und auch die Grösse kann angepasst werden.

Februar-Patchday: Microsoft schliesst 62 Lücken

 11. Februar 2026 - Microsoft hat im Februar 2026 Sicherheitsupdates für Dutzende Schwachstellen veröffentlicht. Auffällig ist, dass mehrere der Lücken bereits in Angriffen ausgenutzt werden.


