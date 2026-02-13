Windows-11-Februar-Update kann für Bootschleife sorgen

Wenige Tage nach der Veröffentlichung des kumulativen Updates KB5077181 für Windows 11 gibt es einmal mehr Berichte über Probleme mit dem Update. "Neowin" schreibt
, dass Nutzer nach der Installation des Updates über eine Endlosschleife beim Systemstart berichten, wobei Geräte wiederholt neu starteten und schliesslich nur noch einen fehlerhaften Anmeldebildschirm anzeigten.
Beim Login wird demnach teilweise ein Fehler im Zusammenhang mit dem "System Event Notification Service" (SENS) angezeigt. Zudem berichten Anwender auch von fehlender Internetverbindung infolge von DHCP-Problemen, obwohl eine WLAN-Verbindung besteht. Auch Installationsfehler treten auf. Genannt werden unter anderem die Fehlercodes 0x800f0983 und 0x800f0991.
Als kurzfristige Massnahme wird empfohlen, das Update zu deinstallieren. Dies kann über die Systemsteuerung unter "Programme und Features" und "Installierte Updates" erfolgen oder alternativ im Wiederherstellungsmodus mittels des Befehls "wusa/uninstall/b:5077181/quiet/norestart".
(mw)