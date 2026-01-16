Shutdown-Probleme nach Windows-11-Januar-Update

Im Zusammenhang mit dem unlängst veröffentlichten Januar-Update gibt es Probleme auf Systemen mit Windows 11 Enterprise und IoT Version 23H2, die System Guard Secure Launch aktiviert haben. Wie "Bleeping Computer" meldet
, lassen sich diese Rechner nach dem Einspielen des Updates nicht mehr herunterfahren oder in den Ruhezustand versetzen.
Wie Microsoft
auf den Support-Seiten mittlerweile bestätigt
hat, können betroffen Rechner nach dem Einspielen von KB5071963 möglicherweise nicht heruntergefahren werden und die Geräte werden stattdessen neu gestartet. Microsoft verspricht, mit einem zukünftigen Update eine Lösung für das Problem zu liefern.
Bis es soweit ist, empfiehlt der Konzern als Workaround, einen Command Prompt zu öffnen und den Rechner mit der Anweisung "/s /t 0" herunterzufahren. Für den nicht verfügbaren Ruhezustand gibt es derzeit keine Zwischenlösung.
(rd)