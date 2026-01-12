Microsoft bestätigt Outlook-Problem mit Verschlüsselung

Eines der letzten Updates von Outlook Classic führte zu einem Problem mit verschlüsselten E-Mails („Swiss IT Magazine“ berichtete
). Inzwischen hat Microsoft
den Fehler bestätigt
. Betroffen ist demnach die Classic-Version von Outlook, nachdem das E-Mail-Programm auf Version 2511 respektive Build 19426.20218 aktualisiert wurde. E-Mails, die mit der Option "nur Verschlüsseln" verschickt wurden, können aufgrund des Problems erst angezeigt werden, wenn man die Anmeldeinformationen nochmals eingegeben hat. Doch auch wenn die Nachricht dann geöffnet wird, erscheint bloss ein Attachment mit Filename message_v2.rpmsg statt des eigentlichen Inhalts.
Ein Patch existiert bisher nicht. Microsoft empfiehlt, eine ältere Outlook-Version zu installieren, sodass die Software auf Build 16.0.19426.20186 zurückgesetzt wird. Dazu muss ein spezieller Befehl mit Admin-Rechten ausgeführt werden. Der Hersteller arbeitet jedoch an einer fehlerbereinigten Version. Als Workaround können E-Mails zudem über den Menüpunkt Optionen/Verschlüsseln/Verschlüsseln statt über den Dialog Datei/Verschlüsseln verschlüsselt werden.
(ubi)