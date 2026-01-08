cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft verzichtet auf Mailversand-Limiten in Exchange Online
Quelle: Depositphotos

Microsoft verzichtet auf Mailversand-Limiten in Exchange Online

Aufgrund von Kundenreklamationen verzichtet Microsoft darauf, den Mailversand pro Postfach auf 2000 Empfänger pro Tag zu begrenzen. Ursprünglich war geplant, die neuen Limiten im Verlauf dieses Jahres einzuführen.
8. Januar 2026

     

Microsoft hat die Einführung einer Begrenzung der sogenannten External Recipient Rate Limit auf unbestimmte Zeit verschoben, so ein Bericht von "Neowin". Im April 2024 hat Microsoft angekündigt, man werde die Zahl der Mails, die an externe Empfänger pro Postfach gesendet werden können, auf 2000 pro Tag begrenzen. Ursprünglich hätte die Änderung im Januar 2026 in Kraft treten sollen, später wurde der Schritt für Neukunden wie auch für Trial-Accounts auf April 2026 und für Bestandskunden auf Oktober 2026 verschoben.

Wie Microsoft nun via Exchange Team Blog ankündigt, will man vom Wechsel jetzt für unbestimmte Zeit absehen. Als Grund nennt der Konzern Beschwerden von Kundenseite, da die Beschränkungen wesentliche operative Herausforderungen mit sich bringen würden. Man nehme das Feedback wichtig und wolle die Sicherheit mit der Benutzerfreundlichkeit in Einklang. Die Ziele der ursprünglichen Massnahme blieben jedoch unverändert: Es gelte den Missbrauch von Exchange Online zu bekämpfen und Spam und anderen böswilligen Mailaktivitäten Einhalt zu gebieten.


Nach wie vor in Kraft sind allerdings die Empfänger-Limiten auf Tenant-Ebene, die Microsoft im Frühjahr letzten Jahres eingeführt hat ("Swiss IT Magazine" berichtete). (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft sperrt Exchange Online für ältere Mobilgeräte

 17. Dezember 2025 - Ab März 2026 kappt Microsoft die Verbindung von Exchange ActiveSync-Versionen unter 16.1. Ältere mobile Endgeräte können dann keine Mails, Kalenderdaten oder Kontaktdaten mehr synchronisieren.

Microsoft macht Rückzieher bei Auto-Archivierung in Exchange

 9. Oktober 2025 - Mit einer Funktion für die automatische Archivierung von Mails wollte Microsoft die Posteingänge seiner Kunden sauber halten. Die Umsetzung ist aber fragwürdig, der Protest der Nutzerschaft entsprechend gross. Nun wird zurückgerudert.

Microsoft kämpft mit Exchange-Ausfall in den USA

 12. September 2025 - Microsoft hat bestätigt, dass Anwender in Nordamerika wie auch in Südafrika teilweise nicht auf ihre Postfächer zugreifen können. Derweil wird an einer Lösung gearbeitet.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER