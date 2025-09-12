cnt
Microsoft kämpft mit Exchange-Ausfall in den USA
Quelle: Depositphotos

Microsoft kämpft mit Exchange-Ausfall in den USA

Microsoft hat bestätigt, dass Anwender in Nordamerika wie auch in Südafrika teilweise nicht auf ihre Postfächer zugreifen können. Derweil wird an einer Lösung gearbeitet.
12. September 2025

     

Aktuell hat Microsoft mit einem Ausfall der hauseigenen Kommunikationsplattform Exchange zu kämpfen. Wie "Bleeping Computer" mit Bezug auf Anwendermeldungen berichtet, soll sich der Ausfall auf den nordamerikanischen Kontinent erstrecken. Den Meldungen zufolge machen sich Probleme bei Outlook-, Teams- wie auch Hotmail-Konten bemerkbar.

Wie Microsoft mittlerweile bestätigt hat, betrifft das Problem einen Teil der nordamerikanischen Infrastruktur, wo User unter Umständen über keine Exchange-Verbindungsmethode auf ihre Postfächer zugreifen können. Via Admin Center teilt der Konzern weiter mit, man untersuche weiterhin die Service-Telemetrie auf mögliche Unstimmigkeiten, die zum Problem beitragen. Daneben nehme man einige Änderungen vor, um die betroffene Mailbox-Infrastruktur zu optimieren.


Später meldete der Konzern dann, der Ausfall betreffe auch Kunden in Südafrika. Nach dem Einspielen von Konfigurationsänderungen sehe man aber Anzeichen einer Erholung bei einigen Systemen. Weiter heisst es, man habe stetige Verbesserungen in der Servicequalität feststellen können. Dabei sollen manuelle Datenbankoptimierungen und Konfigurationsänderungen die Auswirkungen der hohen Serverlast auf die Umgebung reduziert haben. (rd)


