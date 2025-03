Exchange verschiebt Mails versehentlich in Quarantäne

Vergangenen Freitag hatte Microsoft mit einem Problem zu kämpfen, das dafür sorgte, dass bei Exchange Online plötzlich Mails in Quarantäne verschoben wurden. Laut einem Bericht von "Bleeping Computer", wurde das Problem unter dem Kürzel EX1038119 im Admin Center aufgeführt, wo Microsoft mitteilte, ein Fehler in Exchange Online führe dazu, dass spezifische URLs von den Anti-Spam-Systemen falsch kategorisiert und unter Quarantäne gestellt werden.Microsoft lässt offen, wie viele Anwender vom Problem betroffen waren. Auch ob das Fehlverhalten weltweit oder nur in bestimmten Regionen auftrat, ist nicht bekannt. Nach 23 Uhr MEZ erklärte Microsoft das Problem dann für gelöst, indem man die betroffenen Mitteilungen manuell neu dem richtigen Bestimmungsort zugewiesen habe. (rd)