Microsoft kündigt neue Mail-Limiten für Exchange Online an

Tenants Outbound E-Mail-Limits heist eine neue neue Begrenzung, die einem Blog-Beitrag von Günter Born zufolge kommenden Monat bei Exchange Online in Kraft tritt. Wie Microsoft anfangs Woche im Echange Team Blog angekündigt hat, werden die neuen Begrenzungen abhängig von der Unternehmensgrösse eingeführt. Für kleinere Tenants mit 25 und weniger E-Mail-Lizenzen beginnt der Rollout bereits kommenden Montag, den 3. März, während grössere Unternehmen mit über 500 Lizenzen voraussichtlich erst im April mit den Begrenzungen konfrontiert werden.Wie Microsoft erklärt, will man mit der Massnahme den Missbrauch von Exchange-Online-Ressourcen verhindern und die Verfügbarkeit für alle Benutzer sicherstellen. Weiter heisst es, Exchange Online unterstütze keinen Massenversand, doch habe man bis anhin für die Durchsetzung lediglich ein Sendelimit pro Postfach genutzt. Künftig will man eine Begrenzung auf Kunden-Ebene einführen, die sogenannten Tenant External Recipient Rate Limit, kurz TERRL. Diese wird auf Basis der erworbenen Mail-Lizenzen berechnet und bezeichnet die maximale Anzahl externer Empfänger, die von einem Tenant pro Tag bemailt werden können. Für eine einzelne Mail-Lizenz liegt die Limite bei 10'000 Empfängern, bei 10 steigt sei auf gut 12'000 und bei 100 Lizenzen auf über 22'000 Empfänger.Demnächst will man im Exchange Admin Center die jeweils gültigen Begrenzungen anzeigen. Wer mehr Mails versenden will, als von Microsoft erlaubt, dem wird die Nutzung von Azure Communication Services Email empfohlen. (rd)