Microsoft bringt End-of-Life-Guide für Exchange 2016

Die 2016er Version von Microsofts Exchange Server hat zwar erst am 14. Oktober 2025 das Supportende erreicht, doch Microsoft will bereits heute Administratoren auf den Tag vorbereiten und hat in der Tech Community einen Guide für die Stilllegung von Exchange 2016 veröffentlicht Laut Microsoft empfiehlt es sich, baldmöglichst Exchange 2019 in Betrieb zu nehmen, da nur diese Version ein In-Place-Upgrade auf die Exchange Server Subscription Edition ermöglicht. Im Gegenzug gelt es nun, Exchange 2016 baldmöglichst stillzulegen.Der Guide adressiert alle Etappen bei der Ausserbetriebnahme des Mailservers: Angefangen beim Inventar der angebundenen Systeme, über das Management der Namespaces und der Active-Directory-Anbindungen bis zur Migration der Postfächer und zur abschliessenden Deinstallation. (rd)