Sicherheitsleck bei hybriden Exchange-Installationen

Microsoft warnt die Kunden vor einer Sicherheitslücke bei hybriden Exchange-Installationen, wie "Bleeping Computer" berichtet
. Hybride Exchange-Systeme verbinden On-Prem-Server mit Exchange Online und erlauben so die Bereitstellung von geteilten Kalendern, Adresslisten und Mail-Postfächern. Dabei nutzen beide Systeme denselben Service Principal, eine gemeinsam genutzte Identität zur Identifizierung.
Wie Microsoft
nun mitteilt
, könnte ein Angreifer, der administrativen Zugang zu einem On-Premises-Exchange-Server erlangt, sich auch Zugriff zur gesamten Cloud-Umgebung verschaffen, ohne dass dabei einfach ersichtliche Spuren hinterlassen werden. Das Leck mit der Kennung CVE-2025-53786 betrifft Exchange 2016 und Exchange 2019 ebenso wie die neue Exchanger Server Subscription Edition.
Systemadministratoren wird empfohlen, einen Hotfix
einzuspielen, der bereits im April veröffentlicht wurde. Ausserdem wird geraten, bei nicht mehr benötigten Hybrid-Konfigurationen die Key Credentials des Service Principal zurückzusetzen.
(rd)