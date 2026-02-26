Windows-11-Update bringt Sysmon-Analysetool

Microsoft
hat ein optionales kumulatives Update für Windows 11 freigegeben, das verschiedene brauchbare Neuerungen mit sich bringt und diverse weitere Komponenten verbessert. Wie der Konzern auf seinen Support-Seiten
mitteilt, bringt das Update mit der Kennung KB5077241 nun das Diagnosewerkzeug Sysmon, das bis anhin lediglich von den Insider-Teilnehmern getestet werden konnte ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Neu ist ausserdem ein Netzwerk-Geschwindigkeitstest, der in der Taskbar untergebracht wurde. Weiter wurde die Wiederherstellungsfunktion neu in Windows Backup eingebunden und bei Professional-Rechnern ohne Domänen-Integration wird Quick Machine Recovery nun automatisch aktiviert.
Verbessert wurde auch die BitLocker-Verlässichlicheit, wodurch Systeme nicht mehr einfrieren sollen, wenn ein Recovery-Schlüssel eingegeben wird. Weitere Verbesserungen betreffen das Verschieben von ungruppierten Taskbar-Einträgen, Schwenk- und Neigemöglichkeiten bei den Kameraeinstellungen, die Widgetseinstellungen oder die Speichereinstellungen.
Um KB5077241 zu installieren, muss explizit nach neuen Updates gesucht werden. Das Update dürfte dann voraussichtlich im Rahmen des März-Patchdays allgemein verteilt werden.
(rd)