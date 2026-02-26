cnt
Windows-11-Update bringt Sysmon-Analysetool
Quelle: Depositphotos

Windows-11-Update bringt Sysmon-Analysetool

Über ein optionales Update lässt sich Windows 11 jetzt mit dem Diagnosewerkzeug Sysmon wie auch mit einem Netzwerk-Geschwindigkeitstest ausstatten.
26. Februar 2026

     

Microsoft hat ein optionales kumulatives Update für Windows 11 freigegeben, das verschiedene brauchbare Neuerungen mit sich bringt und diverse weitere Komponenten verbessert. Wie der Konzern auf seinen Support-Seiten mitteilt, bringt das Update mit der Kennung KB5077241 nun das Diagnosewerkzeug Sysmon, das bis anhin lediglich von den Insider-Teilnehmern getestet werden konnte ("Swiss IT Magazine" berichtete). Neu ist ausserdem ein Netzwerk-Geschwindigkeitstest, der in der Taskbar untergebracht wurde. Weiter wurde die Wiederherstellungsfunktion neu in Windows Backup eingebunden und bei Professional-Rechnern ohne Domänen-Integration wird Quick Machine Recovery nun automatisch aktiviert.

Verbessert wurde auch die BitLocker-Verlässichlicheit, wodurch Systeme nicht mehr einfrieren sollen, wenn ein Recovery-Schlüssel eingegeben wird. Weitere Verbesserungen betreffen das Verschieben von ungruppierten Taskbar-Einträgen, Schwenk- und Neigemöglichkeiten bei den Kameraeinstellungen, die Widgetseinstellungen oder die Speichereinstellungen.


Um KB5077241 zu installieren, muss explizit nach neuen Updates gesucht werden. Das Update dürfte dann voraussichtlich im Rahmen des März-Patchdays allgemein verteilt werden. (rd)


