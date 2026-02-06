cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Sysmon in Insider-Builds von Windows 11 verfügbar
Quelle: Depositphotos

Sysmon in Insider-Builds von Windows 11 verfügbar

Wie vergangenes Jahr angekündigt, hat Microsoft das Diagnose-Werkzeug Sysmon erstmals in Preview-Versionen von Windows 11 implementiert, die derzeit den Teilnehmern am Insider-Programm zur Verfügung gestellt werden.
6. Februar 2026

     

Vergangenen November hat Microsoft angekündigt, das beliebte Diagnosewerkzeug Sysmon (kurz für System Monitor) in Windows 11 wie auch in Windows Server 2025 integrieren zu wollen ("Swiss IT Magazine" berichtete). Mittlerweile ist man dem Ziel einen Schritt näher gekommen und hat das Tool erstmals in Insider-Builds untergebracht, wie "Bleeping Computer" berichtet.

Bei Sysmon handelt es sich um einen Systemdienst und Gerätetreiber für die Überwachung und Protokollierung diverser Systemaktivitäten. Er liefert Daten zur Prozess- oder Dateierstellung oder über Netzwerkverbindungen. Der Dienst vermag Ereignisprotokolle zu erstellen und diese zu analysieren, womit sich auch Anomalien oder schadhafte Prozesse ermitteln lassen.


Sysmon findet sich per sofort in den Preview-Builds 26220.7752 (KB5074177) sowie 26300.7733 (KB5074178), die derzeit im Beta und Dev-Channel verteilt werden. Alternativ kann Sysmon auch als Bestandteil der Sysinternals Suite bezogen werden, die in unserer Freeware Library zum Download bereitsteht. (rd)




Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER