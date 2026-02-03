cnt
Speicherkrise: Trendforce korrigiert Preisprognose nach oben
Quelle: Depositphotos

Dass die Memory-Preise weiter steigen werden, ist bekannt. Nun werden die Prognosen aber sogar nach oben korrigiert: Bei DRAM sollen die Preise in Quartalsfrist nun um bis zu 95 Prozent steigen, PC-DRAM wird voraussichtlich gar deutlich über 100 Prozent teurer.
3. Februar 2026

     

Statt bereits erheblichen Preissteigerungen im Memory-Markt von 55 bis 60 Prozent prognostizieren die Marktforscher von Trendforce nun einen deutlich stärkeren Anstieg. Laut den Marktforschern sollen die DRAM-Preise im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um beachtliche 90 bis 95 Prozent steigen. Bei NAND ist der Anstieg nicht ganz so extrem, aber auch hier heben die Analysten die Vorhersagen für Preissteigerungen an – von bisher 33 bis 38 Prozent auf 55 bis 60 Prozent.


Zurückzuführen ist der massive Preisanstieg auf die riesige Nachfrage im Bereich KI-Rechenzentren. Aber auch die starken PC-Verkäufe im vierten Quartal 2025 hätten zur Knappheit beigetragen. Daher werden auch die Preise für PC-DRAM steigen, Trendforce prognostiziert einen Anstieg von bis zu 110 Prozent, was ein Rekordwert für Preiserhöhungen in diesem Segment wäre. (win)


