Nach Webland kommt es auch bei Hoststar zu Server-Ausfällen
Nach Webland kommt es auch bei Hoststar zu Server-Ausfällen

Innerhalb der Miss Group kommt es nicht nur bei Webland zu Problemen, nun war auch Provider Hoststar von einem Server-Ausfall betroffen. Abermaliger Kritikpunkt: mangelhafte Kommunikation.
4. Februar 2026

     

Beim Schweizer Provider Hoststar ist es Ende Januar zu einem Server-Ausfall und in Folge zur Störung von verschiedenen Diensten gekommen. Hoststar gehört ebenso wie Webland zur schwedischen Holding-Gesellschaft Miss Group. Und auch Webland hatte Ende des vergangenen Jahres über Tage hinweg mit massiven technischen Störungen zu kämpfen ("Swiss IT Magazine" berichtete).

Laut "Watson" hätten Hoststar-Kunden über die Support-Hotline die Information erhalten, dass es Probleme mit einem Linux-basierten System gebe und dass das Unternehmen an einer Lösung arbeite. Auf Rückfrage bei der Miss Group erhielt die Redaktion folgende Erklärung von COO Jimmie Eriksson: "Ein Server fiel am 27. Januar aus und sollte heute [Donnerstag] wieder betriebsbereit sein. Es handelt sich nur um diesen einen Server, nicht um das gesamte System. Der Grund hierfür ist eine defekte virtuelle Festplatte. Es sind zwar nur sehr wenige Kunden betroffen, aber es befinden sich grosse Datenmengen auf dem Server, deren Wiederherstellung Zeit in Anspruch nimmt."


Trotz der Beteuerungen üben Kunden laut dem Bericht Kritik. So kommentierte eine Nutzer laut "Watson", dass die Kommunikation "noch schlechter" als im Fall Webland sei und dass es bei Hoststar nicht einmal eine Status-Website gebe. Zudem schien die Support-Hotline zumindest letzte Woche nicht mehr erreichbar zu sein. Eriksson verweist wiederum auf persönliche Nachrichten an die Kunden und auf krankheitsbedingte Personalengpässe, die zur Schliessung der Hotline geführt hätten.

Der Bericht verweist auf Versprechungen des Providers auf der eigenen Website, die unter anderem auf 100 Prozent redundante Komponenten hinweisen. In diesem Kontext ist es zumindest überraschend, dass eine einzige defekte virtuelle Festplatte zu einer so umfangreichen Störung führen kann. (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Webland wegen Stromausfall erneut down

 10. Dezember 2025 - Bei Webland kommt im Moment einiges zusammen. Nachdem das Unternehmen einen grösseren Systemausfall langsam wieder in den Griff bekommen hat, hat heute ein Stromunterbruch beim RZ, bei dem Webland eingemietet ist, die Systeme erneut in die Knie gezwungen.

Webland: Mutterhaus verspricht Aufklärung und Kulanzprüfung

 5. Dezember 2025 - Beim Schweizer Hosting-Provider Webland sind weiterhin Mailserver ausser Betrieb. Gleichzeitig versucht sich das Mutterhaus Miss Group in Schadensbegrenzung und verspricht transparente Aufklärung des Falls. Kulante Kompensationen wolle man diskutieren, wenn alles wieder läuft.

Grossausfall bei Hosting Provider Webland weiter ungelöst

 27. November 2025 - Vor rund einer Woche gab es in einem Rechenzentrum des Schweizer Hostinganbieters Webland einen grossen Ausfall. Die Probleme und damit die Bemühungen um eine Lösung ziehen sich bis heute weiter.

Kommentare
Ein Server von einem meiner Kunden war betroffen. Die Kunden wurden nicht über den Ausfall informiert, sondern erst nach Nachfragen beim Support wurde über die Ursache informiert und versprochen, dass das Problem in 3-4 Stunden behoben ist. Gemeldet wurde dies dem Support am 27.01.2026 und der Ausfall dauerte schlussendlich bis am 30.01.2026 gegen Abend! Jede Nachfrage wann das Problem behoben ist wurde mit einer Standard-Marketing Antwort abgetan und nie klar informiert.
Mittwoch, 4. Februar 2026, Sandro Niklaus



Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

