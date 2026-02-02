cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Optionales Update KB5074105 behebt Problem mit Explorer
Quelle: Depositphotos

Optionales Update KB5074105 behebt Problem mit Explorer

Das kürzlich freigegebene optionale Update KB5074105 für Windows 11 bringt neben Verbesserungen in verschiedensten Bereichen die Lösung für ein Problem beim Aufstarten des PCs, das in gewissen Situationen auftreten kann.
2. Februar 2026

     

Am 29. Januar 2026 hat Microsoft das nicht sicherheitsrelevante und damit optionale Update KB5074105 für Windows 11 24H2 und 25H2 als Vorschau veröffentlicht. Obwohl die Installation nicht zwingend ist, dürfte sie sich für manche User als nützlich erweisen. Denn der Patch behebt ein unangenehmes Problem, das in bestimmten Szenarien auftaucht: Explorer.exe und die Shell stürzen beim Aufstarten ab. Statt des gewohnten Desktops erscheint dann ein System ohne Taskbar, und die Shell reagiert nicht wie gewünscht.

KB5074105 räumt mit diesem Problem auf, wie Microsoft in den Release Notes schreibt: "Dieses Update behebt ein Problem, bei dem Explorer.exe möglicherweise nicht mehr reagiert (hängt), wenn Sie sich zum ersten Mal bei Ihrem PC anmelden, sofern bestimmte Apps als Start-Apps konfiguriert wurden. Dies kann dazu führen, dass die Taskleiste nicht angezeigt wird."


Ferner enthält das Update Verbesserungen in verschiedenen Bereichen. So hat Microsoft die Funktionalität des Features Cross-Device Resume, das im Mai 2025 eingeführt wurde, erweitert. So können nun Dateien, die in der Copilot App auf einem Android-Smartphone geöffnet wurden, auf dem PC weiterbearbeitet werden – allerdings nur, falls das Smartphone von Honor, Oppo, Samsung, Vivo oder Xiaomi stammt. Ergänzt hat Microsoft auch die MIDI Services mit Support für MIDI 1.0 und 2.0 samt Unterstützung für über verschiedene Apps geteilte MIDI-Ports, nutzerspezifische Namen für MIDI-Ports und weiteren Verbesserungen. Darüber hinaus bietet das Update Neuerungen bei Windows Hello, File Explorer, Narrator, Smart App Control, Voice Access, Voice Typing, Windows-Aktivierung, UAC und weiteren Features. KB5074105 Steht via Windows Update oder im Microsoft Update Catalog zur Verfügung. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Windows 11 erreicht weltweit eine Milliarde Nutzer

1. Februar 2026 - Microsoft hat mit Windows 11 Ende 2025 die Marke von einer Milliarde Anwendern überschritten. Gerade im privaten Bereich dürften sich Windows-10- und Windows-11-Anwender aber nach wie vor in etwa die Waage halten.

Microsoft verspricht, Windows (endlich) besser zu machen

 30. Januar 2026 - Nach zahllosen Beschwerden von Anwenderseite und immer neuen Problemen nach dem Einspielen von Windows-Updates gelobt Microsoft Besserung und will in den kommenden Monaten mit zusätzlicher Workforce die Probleme angehen.

Der Januar-Patchday-Horror geht weiter

 26. Januar 2026 - Nach verweigertem Herunterfahren, Abstürzen und Remote-Desktop-Fehlern taucht ein neues, mit dem Januar-Patchday von Microsoft verbundenes Problem auf: Gewisse Windows-11-Geräte lassen sich überhaupt nicht aufstarten.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER