Optionales Update KB5074105 behebt Problem mit Explorer

Am 29. Januar 2026 hat Microsoft
das nicht sicherheitsrelevante und damit optionale Update KB5074105 für Windows 11 24H2 und 25H2 als Vorschau veröffentlicht. Obwohl die Installation nicht zwingend ist, dürfte sie sich für manche User als nützlich erweisen. Denn der Patch behebt ein unangenehmes Problem, das in bestimmten Szenarien auftaucht: Explorer.exe und die Shell stürzen beim Aufstarten ab. Statt des gewohnten Desktops erscheint dann ein System ohne Taskbar, und die Shell reagiert nicht wie gewünscht.
KB5074105 räumt mit diesem Problem auf, wie Microsoft in den Release Notes
schreibt: "Dieses Update behebt ein Problem, bei dem Explorer.exe möglicherweise nicht mehr reagiert (hängt), wenn Sie sich zum ersten Mal bei Ihrem PC anmelden, sofern bestimmte Apps als Start-Apps konfiguriert wurden. Dies kann dazu führen, dass die Taskleiste nicht angezeigt wird."
Ferner enthält das Update Verbesserungen in verschiedenen Bereichen. So hat Microsoft die Funktionalität des Features Cross-Device Resume, das im Mai 2025 eingeführt wurde, erweitert. So können nun Dateien, die in der Copilot App auf einem Android-Smartphone geöffnet wurden, auf dem PC weiterbearbeitet werden – allerdings nur, falls das Smartphone von Honor, Oppo, Samsung, Vivo oder Xiaomi stammt. Ergänzt hat Microsoft auch die MIDI Services mit Support für MIDI 1.0 und 2.0 samt Unterstützung für über verschiedene Apps geteilte MIDI-Ports, nutzerspezifische Namen für MIDI-Ports und weiteren Verbesserungen. Darüber hinaus bietet das Update Neuerungen bei Windows Hello, File Explorer, Narrator, Smart App Control, Voice Access, Voice Typing, Windows-Aktivierung, UAC und weiteren Features. KB5074105 Steht via Windows Update oder im Microsoft Update Catalog zur Verfügung.
(ubi)